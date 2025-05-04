郊狼光顧髮型屋 爬天窗喝水

美國加州洛杉磯男髮型師奧格爾特里（Travis Ogletree）近日在影片平台上傳影片，顯示一隻郊狼爬上髮型屋頂，並站在天窗上喝積存的雨水。有管理野生動物的部門表示，郊狼雖然適應力強，常見於城市，但爬上屋頂實屬罕見。不少網民見狀，紛紛調侃牠尋找水資源的方式十分特別。