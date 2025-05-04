中國科研 器官智能膠布面世 解送藥難題

【本報綜合報道】中國北京航空航天大學、北京大學等組成的科研團隊，合作研發出一款電子貼片，如同用在人體器官的智能膠布，在人體內為藥物遞送打通了一條高速公路。研究人員認為可解決以往口服或靜脈注射藥物易在血液「兜圈」，難以精準找到病灶，甚至誤傷健康器官，以及大分子藥物易被細胞膜嚴防死守等難題。相關成果日前已發表在國際學術期刊《自然》。