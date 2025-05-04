哥斯達黎加兩沉船 驚揭丹麥非裔根源

載800奴隸300年前歷劫 船員登岸開枝散葉 丹麥國家博物館近日宣布，考古團隊確認哥斯達黎加南部加勒比海海岸附近，兩艘沉船真實身份為1710年失蹤的丹麥奴隸船「Fridericus Quartus」與「Christianus Quintus」。該項發現不僅改寫丹麥航海史，更為當地非裔社區找回失落逾300年的血脈根源。

過去因沉船殘骸散落，該兩艘沉船長期被誤認為交戰沉沒的海盜船，直至2015年美國考古學家在殘骸中發現德國弗倫斯堡特產的黃磚，引起其身世疑慮。

殘骸帶黃磚 觸動考古學家 丹麥考古團隊前年展開水下挖掘後，通過分析沉船的木頭樣本，確認木材來自1690年代的波羅的海地區，黃磚成分則與弗倫斯堡為丹麥人所製的磚塊相同，陶泥煙斗的設計也符合1710年前製作特徵。

歷史記載顯示，兩艘船上當時共有800名乘客，期間爆發奴隸反抗，加上船員譁變，最終「Fridericus Quartus」遭焚毀，「Christianus Quintus」錨繩則被砍斷後沉沒。船上約650名船員因此滯留海岸，成為當地非裔社區的祖先。

報道指，該項發現將哥斯達黎加的非裔存在時間推前百年。參與此項挖掘工作的考古學家強調，燒焦的木材與黃磚完美印證歷史文獻，形容這是丹麥史上最戲劇性的沉船事件。本報綜合報道