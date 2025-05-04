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澳洲貨車跌金屬碎片致封路
澳洲新南威爾士省一輛貨車上周五行駛途中，不慎掉落約750公斤廢棄金屬碎片，導致300多輛車爆胎或受損，造成大規模交通癱瘓。事發於當日凌晨，事件導致M1太平洋高速公路車道封閉十多小時，目前已恢復通車。事故中無人傷亡，起因仍在調查中。肇事貨車所屬公司發聲明道歉，表示正協助清理金屬碎片。（綜合報道）
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