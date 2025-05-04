原產或途經巴國貨 印度宣布禁止進口

【本報綜合報道】印度對外貿易總局昨日宣布，禁止進口所有原產於或途經巴基斯坦的貨物，立即生效，理由是維護國家安全和公共政策。巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫上周五再度呼籲國際社會，對日前發生的印控喀什米爾地區槍擊事件進行可信、透明和中立的調查。

巴基斯坦總理辦公室發聲明指，夏巴茲‧謝里夫上周五會見阿聯酋駐巴大使時駁斥印度毫無根據的指控，指出印方在沒證據的情況下試圖將巴基斯坦與此事件聯繫起來。他表示，巴基斯坦與此事無關，正與友好國家接觸，闡明巴方立場。

夏巴茲‧謝里夫表示，巴基斯坦深受恐怖主義之害，印方近期咄咄逼人的姿態和行為正在破壞巴基斯坦在西部邊境持續開展的反恐行動。他呼籲友好國家通過斡旋幫助緩和當前緊張局勢，並促進南亞地區穩定。印控喀什米爾地區上月22日發生針對遊客的槍擊事件，造成多人傷亡，印巴隨後均採取強硬措施，引發局勢升級。

巴軍成功試射彈道導彈 另外，巴基斯坦軍方昨日公布成功試射一枚彈道導彈，目的是確保部隊作戰準備及驗證關鍵技術參數，包括導彈先進導航系統及增強機動性特徵。