菲華商撕票案續查 遺孀促繼子回應指控

【本報綜合報道】菲律賓華商郭從願遭撕票案，疑犯楊建民指認郭從願之子郭榮賢是主謀，隨後因證據不足洗脫嫌疑。惟菲律賓媒體上周五報道郭從願遺孀發表的聲明，要求繼子郭榮賢通過反證書和證據正面回應楊建民對他的指控。

疑犯堅持證供 郭從願遺孀陳女士（Elizabeth Go Siong Tan）及其家人的法律顧問吳律師發表聲明，目前沒有足夠的證據將郭榮賢移出指控名單，要求對方用證據正面回應有關指控。

吳律師指出，陳女士並非暗示郭榮賢參與了綁架和撕票案，但因疑犯的供詞牽扯到對方，家人也對此感到震驚，無法相信這個消息。郭榮賢是郭從願的非婚生子女，也是其遺孀的繼子。

吳律師表示，畢竟是菲國警準備並提交給司法部的轉介信，將郭榮賢等人列為被告，且楊建民堅持對郭榮賢的供詞，也沒有撤銷供述。

警方官員早於上月18日的在線會議中，與死者家人交談，當局提出郭榮賢被視為主要嫌疑人的理由，但至今未能提供任何文件證明贖金的資金流向。