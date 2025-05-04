美國黃石公園旁嚴重車禍 釀7死包括5華客

事故發生在亨利湖州立公園附近的一條高速公路上，該州立公園位於黃石國家公園以西約26公里。警方在新聞稿表示，兩車相撞後均起火，並冒出濃煙，貨車司機身亡，小巴內有6名乘客遇難。美媒引述消息人士指，小巴上大部分都是來自南加州的華人遊客。

往公園主要入口 交通繁忙

事故目擊者梅里爾（Roger Merrill）表示，開車回家途中看到火燄吞噬了兩輛相撞的汽車，有路人在公路旁嘗試協助小巴上的幸存者。他表示由於地處偏遠，急救人員花了很長時間才趕到現場。梅里爾說：「這是一條非常危險的公路，因為它通往黃石國家公園的主要入口，非常繁忙。」據悉，愛達荷州交通局已確定對涉事公路進行安全改進，以降低車禍的嚴重程度，但該項目仍處於研究和規劃階段。