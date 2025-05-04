美國黃石公園旁嚴重車禍 釀7死包括5華客
貨車與旅巴相撞 地處偏遠難救援
美國愛達荷州一輛貨車與一輛載有14名旅客的小巴，上周四傍晚在黃石國家公園附近相撞，造成7死8傷。中國駐三藩市總領館昨日向內媒確認，該事故造成5名中國公民死亡、8名中國公民受傷，事故原因正在調查之中。
事故發生在亨利湖州立公園附近的一條高速公路上，該州立公園位於黃石國家公園以西約26公里。警方在新聞稿表示，兩車相撞後均起火，並冒出濃煙，貨車司機身亡，小巴內有6名乘客遇難。美媒引述消息人士指，小巴上大部分都是來自南加州的華人遊客。
往公園主要入口 交通繁忙
事故目擊者梅里爾（Roger Merrill）表示，開車回家途中看到火燄吞噬了兩輛相撞的汽車，有路人在公路旁嘗試協助小巴上的幸存者。他表示由於地處偏遠，急救人員花了很長時間才趕到現場。梅里爾說：「這是一條非常危險的公路，因為它通往黃石國家公園的主要入口，非常繁忙。」據悉，愛達荷州交通局已確定對涉事公路進行安全改進，以降低車禍的嚴重程度，但該項目仍處於研究和規劃階段。
華總領館促美核查助善後
中國駐三藩市總領館表示，已第一時間啟動領事保護應急機制，為傷者和遇難者家屬提供領事保護與協助，將繼續全力做好後續工作。總領館又要求美方調查核實有關情況並向中方作正式通報，全力搶救傷者，為遇難者家屬善後提供協助。總領館提醒中國公民做好各項行前準備，穩妥擬定旅行方案，警惕各類安全風險，確保人身財產安全。本報綜合報道
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