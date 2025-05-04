美增與五眼聯盟分享情報 應對中俄衞星快速發展

【本報綜合報道】美國太空軍主責軌道作戰的Delta 9翼隊指揮官霍恩（Ramsey Horn）上校近日表示，中國和俄羅斯快速發展衞星能力，試圖藉此掌握美軍在全球各地的部署和行動，取得對西方的作戰優勢，美方近數周開始與英國等其他五眼聯盟成員加強分享相關情報應對。

霍恩在美駐英大使館一場簡報會上提到，因應主要來自中國的太空威脅，為沒人希望發生的戰鬥作準備，美方近期採取一系列前所未見的重大措施，包括與五眼聯盟成員分享機密等級最高、過去僅限美方人員知悉的情報，並允許英國軍方高層現場觀察美國太空軍施里弗基地的實際運作情況。英駐美武官數周前亦聽取了美方太空軍事偵察計劃簡報，了解如何追蹤他國衞星活動。