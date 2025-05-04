卡尼將赴華盛頓晤特朗普

卡尼指：「我們建立在穩步推進一體化基礎上的舊關係已經結束。現在的問題是，我們兩國未來將如何合作，以及加拿大將如何發展。」卡尼稱，自己在危機管理方面的經驗意味他是應對特朗普的最佳人選。自由黨在今年1月的民調中還嚴重落後，但在最終的選舉中強勢反彈，取得勝利。卡尼又指，加拿大必須減少對美國的依賴，因美國佔加拿大出口總額的75%。