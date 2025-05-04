卡尼將赴華盛頓晤特朗普
【本報綜合報道】加拿大總理卡尼上周五表示，他將於周二前往美國首都華盛頓與總統特朗普會面。此前，他在競選活動中指摘特朗普試圖分裂加拿大。
特朗普曾說要吞併加拿大，令它成為美國第51個州，並對部分加拿大商品徵收關稅。卡尼將美國的舉動稱為背叛，並在競選期間指，他將推動就建立新的安全和防務關係進行談判。
卡尼指：「我們建立在穩步推進一體化基礎上的舊關係已經結束。現在的問題是，我們兩國未來將如何合作，以及加拿大將如何發展。」卡尼稱，自己在危機管理方面的經驗意味他是應對特朗普的最佳人選。自由黨在今年1月的民調中還嚴重落後，但在最終的選舉中強勢反彈，取得勝利。卡尼又指，加拿大必須減少對美國的依賴，因美國佔加拿大出口總額的75%。
英王將出席加國國會開幕
另外，作為加拿大國家元首的英王查理斯三世將於本月底到加拿大。卡尼表示，英王將於本月27日國會復會時發表演講，是自1977年伊利沙伯二世以來，英國君主首次主持加拿大國會開幕。
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