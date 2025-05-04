華府擬削弱情報機構 中情局或裁員1200人

特朗普視為眼中釘 趁減聯邦開支順手開刀 美媒上周五引述消息報道，特朗普政府計劃大幅縮減美國情報機構，中央情報局（CIA）擬裁員1,200人，其他情報部門也將裁減數千名人員。CIA未曾公開過員工人數，但據報約有22,000人，意味預計的裁減規模相當於CIA人員總數的5%。

知情人士透露，特朗普政府最近已通知國會議員，擬在未來數年內實現上述裁減情報機構人手規模，部分透過減少招聘而非直接裁員來達成，受影響的還包括專責密碼學與全球電子間諜活動的國家安全局（NSA）。這項裁員計劃將於數年內進行，預計中情局將會減少聘僱新人，但不會直接解僱舊有員工。另在大約1,200人的裁員目標中，包括數百名已選擇提前退休的員工。

稱屬戰略 為新領袖供機會 報道也稱，這項裁員計劃與由富豪馬斯克主導的政府效率部門（DOGE）無關。中情局發言人回應時未證實具體細節，但表示局長拉特克利夫（John Ratcliffe）正迅速採取行動，確保員工能響應政府的國家安全優先事項。發言人又指，這些舉措是CIA整體戰略一部分，旨在為新興領袖提供機會，為該局注入新活力，並更好地履行使命。

美國情報體系由18個獨立機構組成，其中最重要的機構包括中情局、國家安全局、聯邦調查局（FBI），職責包括派遣間諜、追蹤外國軍事動向、竊聽他國通訊、發射和操作先進的間諜衞星。但包括CIA在內的情報機構，向來是特朗普的眼中釘。國家情報總監加巴德上任後多次採用特朗普的說法，稱部分美國情報人員是「深層政府」的一部分，批評他們意圖破壞特朗普政府。

特朗普在上周五提出的來年預算案中，建議削減1,630億美元（約1.27萬億港元）聯邦政府支出，可見他尋求縮小聯邦政府規模，而情報機構也未能幸免。

遭斥釀威脅 存反間諜風險 有民主黨人批評，裁員計劃或對國家安全構成了威脅，直指華府做法可能存在「反間諜風險」，指出失業的美方情報人員可能會成為中國、俄羅斯等敵對國家的重點招募對象。本報綜合報道