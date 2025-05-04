特朗普效應蔓延 有助工黨選情

【本報綜合報道】美國總統特朗普上任後發起關稅戰，牽動盟國選舉結果。澳洲近日民調指出，三分之一選民基於對特朗普的不滿，而不傾向支持與其立場相似的保守派聯盟領袖達頓。美媒上周三形容，繼加拿大選舉後，特朗普效應再在澳洲重演，拉動執政工黨選情。

選民冀領導人應對美挑戰 特朗普上任前，達頓以限制移民、放鬆管制和削減聯邦政府支出為競選綱領，有效回應澳洲選民對物價上升的關切，在今年初民調中領先執政工黨。隨着特朗普上任後發起關稅戰等政策引起澳洲人反感，選民希望領導階層有力應對特朗普挑戰。總理兼工黨黨魁阿爾巴內塞表明會從美國手中維護國家利益，又強調自己有着與特朗普不同的價值觀，民望隨之回升。

澳洲國家大學政治學系教授肯尼形容，特朗普儼然成為澳洲選舉第三位候選人，他讓達頓難以被視為一個獨立個體，亦很難傳達其個人見解。美媒指出加拿大自由黨黨魁卡尼通過把自己標榜為動盪時期的穩健之人，而贏得當地大選，阿爾巴內塞似乎亦在執行同樣策略以贏得連任。