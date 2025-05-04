澳洲大選 阿爾巴內塞保總理職 工黨奪多數議席

分析指對華及應對美關稅問題贏支持 澳洲昨日舉行聯邦國會選舉，選出眾議院150個議席。初步點票結果顯示，執政工黨在選舉中獲勝，並有望取得多數議席；現任總理兼工黨黨魁阿爾巴內塞成為繼2004年霍華德之後，首位成功連任的澳洲總理。在野自由黨黨魁達頓承認落敗，並且失去國會議席。分析指工黨在對華及應對美國關稅問題上較獲支持，因此勝出。中國外交部表示，中方願同澳洲新一屆政府一同造福兩國和兩國人民。

在野黨被指圖推分裂政治 東部各省票站在當地昨日上午8時、即本港時間昨日上午6時率先開放。阿爾巴內塞出席節目作最後宣傳，強調目前是連續獲勝，並提到工黨自2022年上台執政，已創造100萬個就業機會，失業率是50年來最低。他承認仍有許多未竟之業，但正朝正確路線前進，反之對手盲無方向。阿爾巴內塞指摘反對派試圖推行美國式的分裂政治，利用民眾的不滿來競選，發動針對原住民的文化戰爭，挑撥澳洲人互相對抗，強調此非澳洲人的方式。

自由黨魁失掉國會議席 達頓昨日在節目上繼續攻擊工黨執政期間的經濟問題，並強調自己曾任職國防部長、內政部長、衞生部長和移民部長，具備經驗幫助國家經濟重回正軌。對於如果保守派聯盟落敗，自己會否辭去聯盟領袖一職，達頓強調不會以落敗為前提參加競選，並指自己54歲仍然年輕，對國家充滿熱情。他認為許多安靜的選民不會公開表態，但實際上覺得阿爾巴內塞過去3年表現不值得嘉許。

選舉委員會指全國1,800萬名合資格選民中，至少約850萬人提前投票，隨着更多郵寄選票返回數字會再上升。澳洲投票制度採用完全排序複選制，即選民依照偏好把候選人排序，再按優先票數決定結果。截至昨天晚上，工黨在眾議院150個議席中取得過半數的85席，成功贏取多數議席，將不需籌組聯合政府；在野保守派聯盟僅獲41席。

失去昆士蘭省迪克森國會議席的達頓，隨後在自由黨總部發表講話並承認落敗。他指出，能夠成為自由黨領袖是最大的榮譽之一，並指職業生涯的亮點是曾經擔任國防部長。他承認在這次選舉中做得不夠好，結果亦反映出來，「有優秀的議員和候選人失去了席位」，自己願意承擔全部責任。他對支持者感到抱歉，揚言自由黨將會重建，並已向阿爾巴內塞送上祝賀。

在支持者的熱烈掌聲及歡呼聲下，阿爾巴內塞於工黨總部發表勝利演說。他表示，擔任總理是他一生中最大的榮譽，「今晚，我要做的第一件事就是對澳洲人民說聲謝謝。」阿爾巴內塞宣布，工黨在眾議院取得多數優勢，並且指澳洲人民選擇以「澳洲方式」面對全球挑戰，呼籲所有人共同努力，在公平、平等和相互尊重的持久基礎上令國家團結。

阿爾巴內塞祝願達頓和他的家人一切順利，稱在這個不確定的時期，人民再次信任工黨，形容意義重大，他也不會忘記對澳洲人民作出的承諾。本報綜合報道

達頓（前）承認在大選中落敗。 悉尼選民到票站投票。（Getty Images圖片） 澳洲工黨與保守派聯盟主要政綱