深中通道貨車起火 橋纜結構無損

【本報綜合報道】廣東深中通道自深圳往中山方向，昨日上午有貨車突然在行駛期間起火，現場火勢猛烈，濃煙滾滾，貨車燒剩車架。事件雖未造成人命傷亡，但正值五一假期車流量大，造成嚴重交通擠塞。目前消防已將大火撲滅，有關部門拖走事故車輛，現場交通恢復正常，正調查起火原因。

深中通道路網調度中心昨日早上約9時發現，一輛小貨車在深中通道深中大橋深圳往中山方向行駛中異常停靠應急車道，車頭冒煙。中心通知交警、路政、消防和急救等部門前往處置，啟動火災事故專項應急響應，在電子版發布事故訊息和廣播安全提示等，提醒其他司機。交警接報到場，因滅火工作需要，雙向車道交通臨時中斷約20分鐘。經初步評估，此次事故未對大橋主纜等主要受力構件造成影響，大橋管理中心將組織專業單位勘驗橋樑相關狀況。

福州私家車追撞致2死

此外，福建省福州市五一假期期間亦發生車禍，交警上周五通報稱，當日有一輛私家車因操作不當追撞前方車輛和路過的電動單車，造成多人受傷，其中兩人經搶救無效死亡，其他傷者並無生命危險。肇事司機已被警方控制，帶走調查，有關部門正救治傷者和調查肇事原因。網傳照片顯示，現場有多人倒在地上，有傷者身前有大量血漬，也有電動單車被撞成廢鐵。