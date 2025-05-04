海洋伏季休漁期 福建萬船回海港

福建海域啟動為期3個半月海洋伏季休漁期，逾萬艘漁船回港休漁。福建省海洋與漁業執法總隊上周四派出6個工作組，深入沿海開展督導執法檢查，全鏈條、全覆蓋、全時段、全方位打擊治理各類違反伏休制度行為。福建省海洋與漁業執法總隊相關負責人表示，執法行動重點打擊擅自跨省、跨海區異地休漁、違規出海作業、違反核定作業場所規定捕撈作業等違法行為；強化寧德東沖口、三都澳、福鼎沙埕等海域巡查，嚴厲打擊冰鮮雜魚海上交易行為，嚴查代凍、收購、銷售、運輸非法捕撈魚獲。

黃渤海區嚴打違規

2025年是黃渤海區執行海洋伏季休漁制度第31年，休漁時間為上周四至9月1日，休漁範圍及休漁作業類型為沿海各海域，除釣具外所有作業類型，以及為捕撈漁船配套服務捕撈輔助船。內媒從大連市海洋發展局獲悉，大連市將在本年休漁期繼續執行最嚴格伏休管理及執法。休漁期間將運用智能化監管手段，構建大數據模型，實現針對軌迹可疑漁船自動預警，維護伏季休漁秩序穩定。此外，大連、盤錦、營口等海警局分別開展聯合執法行動，向漁船民傳遞海上安全常識、講解政策法規、調動社會力量監督，多措並舉做好伏季休漁工作。