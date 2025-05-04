幼園性侵案 褻6女童犯226罪 園長兒子囚逾28年

台北地檢另揭39受害童 正審理中 台灣台北市一間幼兒園園長之子涉嫌性侵、猥褻多名幼童，檢方認定他對6名女童下手而依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪嫌起訴。二審時，法院認定他犯226罪、累計刑期1,291年，應執行28年8個月，最高法院上周五駁回上訴全案定讞。

案情指，約30歲的被告毛畯珅在大學社工系畢業，退伍後在母親經營的信義區幼兒園擔任教保員。該幼兒園的家長前年7月向警方報案，指毛畯珅藉故碰觸女童私密部位，遇到反抗還會拿水瓶打臉壓制，甚至命令被害女童不能告訴別人。檢警深入追查，發現有更多幼童受害，此案中認定毛畯珅性侵猥褻6名幼童，更拍下不雅照，其中兩名幼童慘遭侵犯逾百次。

幼園拒賠 受害者求償無門 案件一審裁定毛畯珅219項罪名成立，累計刑期1,252年，應執行28年。經上訴，二審又發現他犯下多達226項罪名，增加相關刑期。至上周五全案定讞，他將要入監服刑。另外，台北地檢署去年10月查出毛畯珅涉侵犯39名幼童案，以及在公共場所涉偷拍未成年性影像306次，起訴後案件目前由台北地方法院審理中。

台媒昨日報道，多名家長透過民進黨立委林月琴發出聲明表示，儘管再多的刑罰可能都難以盡如人意，但感謝司法給予受害者和家屬們的公平正義，也謝謝所有參與本案的人員的努力。另外，聲明指出幼兒園負責人和股東已明確表示不會對毛男的行為負起賠償，被害者們求償無門。

家屬促調查校方有否包庇 對於負責人、股東及多名教保員是否涉及隱匿、包庇等不作為情事，家長希望司法積極介入調查，勿枉勿縱；另外，家長認為本案之所以犯情擴大至此，台北市政府和台北市政府相關局處人員輕忽的態度與行為難辭其咎；家長呼籲台北市政府應勇於承認錯誤，向受害者及家長致歉，並負起該負的責任。本報綜合報道