低保戶喪葬費高 契女無力承擔

【本報綜合報道】江蘇省常州市一名老翁留院治療21天，直至上月病逝，契女欲申請死亡證明時，遭醫院以不是親屬關係為由拒絕，就連其姊姊及姪兒也拒絕辦理喪禮。由於死者是低保戶，生前接受政府補貼生活，辦理喪事卻需花費8萬元人民幣（約8.6萬港元），契女根本無力承擔。

親屬拒絕幫忙 68歲男子老丁（化名）上月22日在常州鼎武醫院病逝，須獲院方發出死亡證明方可火化，契女胡女士卻無資格申請。主治醫生解釋，雖然老丁住院手續及生活均由胡女士負責，兩人不是親屬，無權申請開死亡證明。胡女士強調，老丁未婚未育，雙方認識廿多年，一直以父女關係相處，去年獲贈房產。

老丁姪兒認為，胡女士獲得舅父房產，應出錢辦理喪事，若對方拒絕出錢，自己也不會配合辦理死亡證明，或由政府部門處理。針對外界質疑為何無兒無女低保戶喪葬費會如此高昂，村委會一名工作人員解釋，當地村習俗確實如此，喪葬費標準確實很高，也不符合老丁具體情況，願再次組織各方共同協商。