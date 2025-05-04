醫科「4+4」學制惹議 北大教授表態支持

婚外情風波 女方協和醫學院博士畢業引發質疑 在北京中日友好醫院外科副主任醫生肖飛婚外情醜聞中，其中一名女當事人董襲瑩是透過北京協和醫學院早年推出「4+4」培養模式成為實習醫生，引發外界質疑相關學制是否存在問題。北京大學教授饒毅上周四發文提及錄取及培養過程若有違規，應批評糾正，問題不在「4+4」學制本身，執行時需秉公辦事，任人唯賢。

經傳媒翻查，時任首都醫科大學校長饒毅去年10月當時與協和醫學院校長王辰一同出席「科學探索獎-醫學獎」得主頒獎儀式，期間曾當面提及協和有不爭氣及落後情況，包括有任人唯親問題。他上周四發布題為《請勿錯怪王辰教授》文章，承認自己的確批評過協和，但從沒說過烏煙瘴氣，認為協和醫學院曾非常優秀，後來下滑。

被指不符當年入學要求 談及近期輿論熱議肖飛及董襲瑩事件，饒毅表示「4+4」醫學院教育模式肯定無問題，且特別合適協和醫學院，也可在國內部分醫學院推廣。資料顯示，董襲瑩本科畢業於美國巴納德學院經濟系，回國後通過協和醫學院臨床醫學專業「4+4」試點班取得醫學博士資格，畢業後先後在中日友好醫院、中國醫學科學院腫瘤醫院泌尿外科實習。有人質疑，巴納德學院雖然是美國精英文理學院，但並不符合當年協和「4+4」的入學要求。

與傳統學生成績差異不大 有內媒昨日指出，「4+4」旨在培養真正想學醫的優秀本科人才。有研究者曾對比北京協和醫學院2024屆「4+4」試點班與8年制學生的統一考核成績，發現全國大學生英語四六級考試、醫學通識理論及專科理論成績無顯著差異。根據此前協和「4+4」項目的官方介紹，試點班還實行了嚴格的分流機制，在培養過程中分別在第一學年及第二學年末進行考核，考核不合格者將不能進入下一階段的學習。報道指，踏實地在該培養體系下成長進步的醫學生們，在當下輿論風口值得擁有一個理性的對待。

評估也指出，當前質疑聲絕大多數並非雞蛋裏挑骨頭，而是事關公眾對生命安全和公平公正等基本社會價值觀是否得到維護的關切。涉事單位是當下全國最頂尖的醫療機構之一，現在引起廣泛質疑，正好是重新檢視制度、完善相關工作的契機。理應盡快面對輿論質疑，公開、全面回應公眾關切，同時針對輿論提出的擔憂，進一步強化人才培育流程及質量的把關，以經得起輿論審視的人才選拔過程以及過硬的畢業生質量來提高複合型人才培養模式的社會接受度。本報綜合報道