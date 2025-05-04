大陸被指圖阻撓台參與世衞

【本報綜合報道】第78屆世界衞生大會本月19日至27日在瑞士日內瓦舉行，台駐阿根廷代表謝妙宏日前在當地媒體撰文，指摘大陸企圖阻撓台灣參與該會議。大陸駐阿根廷大使館反斥，台灣當局出於一黨私利將衞生問題政治化。

謝妙宏在文中呼籲國際社會，正視大陸惡意扭曲聯合國大會第2758號及世衞大會第25.1號兩項決議，企圖阻撓台灣參與世衞大會。文中強調，這些決議並未提及台灣，亦未授權大陸代表台灣。謝妙宏希望國際社會各界，支持台灣以觀察員身份參與該會議，為全球公共衞生作出積極貢獻。

陸方指台將衞生問題政治化

大陸駐阿根廷大使館發言人上周四回應指，近日有人發文謊稱上述兩項決議無法賦予大陸代表台灣參與世衞組織事務的權利，這完全是徹頭徹尾的政治謊言。發言人提到，世衞大會已連續8年拒絕討論涉台提案，每年都有逾百國堅持一個中國原則，反對台灣與會；重申大陸將與阿根廷秉持建交初心，繼續在涉及各自核心利益問題上堅定相互支持。