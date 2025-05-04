美總統淡化關稅戰對經濟影響

財長盼冬季購物旺季前達協議

特朗普受訪時被問及短期內出現經濟衰退是否正常時，強調一切都好，美國正經歷一段過渡期，此說法呼應他上周五較早前在社交媒體發文中發表的評論。他在貼文提到強勁的就業數據，現在只是過渡階段，並再次呼籲美國聯邦儲備局減息。貝森特另受訪堅稱，美國在這場關稅戰佔優勢，如冬季假期的大訂單沒到位，將對中國經濟造成毀滅性打擊。他又指，中美關稅戰需緩解，兩國是史上最不平衡的經濟關係，需重新平衡。他強調，中美經濟關係的一切條件都擺在枱面上，相信中方願達成協議。