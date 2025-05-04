盼緩緊張 華洽解決芬太尼問題 傳免3120億元美貨關稅

美媒上周五報道，北京正考慮解決特朗普政府對中國在芬太尼問題中角色的擔憂，可能為緩解兩國緊張關係提供出口，為貿易談判提供機會。報道另指，有迹象顯示中方正悄悄作出讓步，據報開始豁免總值約400億元（美元‧下同，約3,120億港元）的美國進口商品關稅，多間公司已可進口，疑為緩解貿易戰對中國經濟的衝擊。

公安部長或赴美談判 報道引述知情人士報道，中國公安部部長王小洪近日一直詢問特朗普團隊，希望中方在芬太尼化學原料問題上採取甚麼行動，北京其中一個想法包括派王小洪到美國，與特朗普政府高層會面，或者讓他在第三國與美方官員接觸。

惟消息人士指，談判仍未確定，北京希望見到特朗普對華貿易攻勢有所緩和。白宮和中國駐美國大使館暫時未有回應。中國商務部上周五表示，正評估美方多次主動傳遞希望會談的訊息，強調美方想談就應該拿出談的誠意，糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等措施。

中美關稅戰持續之際，據報貿易商與企業過去一周流傳一份包含藥品及工業化學品在內的131項美國商品豁免關稅清單，美媒早前稱其中部分商品可能獲得豁免。該清單來源未明，官方也未有證實，但知情人士透露，至少有6間在中國的公司已毋須繳納關稅就可進口清單上的商品。

美媒根據中國海關數據估算，這131個項目價值約400億美元，佔中國去年自美國進口總額約24%。另有消息人士指，中國官員上月第二周開始詢問外國駐華企業，哪些美國進口商品對其營運屬必需及無法輕易替代；又指名單內的豁免項目可能隨時有變，中方或增加更多項目，也可能在找到替代商品後撤銷原有豁免。

稀土金屬價格破紀錄 日媒昨日另報道指，自中國上月4日宣布對7類中重稀土相關物項實施出口管制以反制美國後，稀土金屬價格在數周內達到創紀錄的高位。截至上周四，歐洲鏑價自上月初以來已上漲兩倍，達到每公斤850美元（約6,630港元），鋱價則從每公斤965美元（約7,527港元）上漲至3,000美元（約2.34萬港元）。本報綜合報道