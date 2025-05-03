杜特爾特律師交抗辯書 質疑ICC無管轄權促放人
【本報綜合報道】菲律賓前總統杜特爾特涉反人類罪，3月被國際刑警組織拘捕並移送荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）。杜特爾特辯護律師團周四遞交抗辯書，質疑ICC無管轄權，要求立即無條件釋放杜特爾特。
菲國2019年退出《羅馬規約》
抗辯書提及，菲律賓已於2019年退出ICC條約《羅馬規約》，因此ICC沒有對杜特爾特案行使管轄權的先決條件，針對杜特爾特採取的所有程序都缺乏法律基礎，而現任總統小馬可斯亦持有相同觀點，曾在一次換文中強調菲律賓政府不會以任何方式或形式協助ICC。
菲律賓自2011年11月1日起成為ICC成員國，直至2018年宣布退出《羅馬規約》，並於2019年3月17日生效。ICC早前曾澄清，菲律賓正式退出時間是在2019年3月17日，ICC因此對菲律賓作為成員國期間（即2011年11月1日至2019年3月16日）在其領土上發生的犯罪保留管轄權。
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