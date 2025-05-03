杜特爾特律師交抗辯書 質疑ICC無管轄權促放人

菲國2019年退出《羅馬規約》

抗辯書提及，菲律賓已於2019年退出ICC條約《羅馬規約》，因此ICC沒有對杜特爾特案行使管轄權的先決條件，針對杜特爾特採取的所有程序都缺乏法律基礎，而現任總統小馬可斯亦持有相同觀點，曾在一次換文中強調菲律賓政府不會以任何方式或形式協助ICC。