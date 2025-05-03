白宮拒為小企業豁免關稅

稱推動稅務減免作緩解

美國商會在信中寫道，考慮到近期關稅對美國經濟帶來的負面影響，快速並成功完成與貿易夥伴的談判，從而撤銷美國今年以來加徵的關稅，是非常關鍵的。商會要求美國政府立即採取行動拯救美國小企業，避免美國經濟陷入衰退。美國商會提出3項具體要求，第一是對所有小型進口商自動豁免關稅；第二是對所有在美國無法生產或不易獲得的產品提供關稅豁免；第三，為能夠證明關稅對就業構成風險的公司建立申請豁免流程。信中提到，咖啡、香蕉、可可、某些礦物等產品，以及許多客製化的工業原料在美國不易取得，對這些產品加徵關稅只會為小企業和消費者帶來物價上漲。