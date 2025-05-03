日財相就貿談放話 巨額美債或成籌碼

次輪協商結束 尋求6月定局 美國及日本第二輪關稅談判周四結束，雙方同意持續協商，尋求在下月達成協議。日本財務大臣加藤勝信昨日表示，日本持有的一萬億美元（約7.8萬億港元）美國國債可能是談判籌碼，但是否使用是另一回事。

加藤勝信指出，日本坐擁全球最大規模的美債是為了確保有足夠流動資金在必要時干預日圓，同時亦應成為日本的協商工具之一。言論一反加藤勝信上月論調，當時他強調美元國債不會作為協商籌碼。加藤勝信重申日本沒有操縱貨幣，反駁美國總統特朗普提出的日本蓄意弱化日圓有利出口指控。

促美取消汽車鋼鋁關稅 日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正周四在華盛頓，與美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾，舉行第二輪關稅談判。談判歷時約兩小時，赤澤亮正呼籲美方審視現行關稅措施，要求取消針對汽車和鋼鋁的關稅。雙方討論擴大兩國貿易、非關稅措施，以及經濟和安全領域的合作，但沒有提及匯率。

今起在工作層面作討論 赤澤亮正補充，所有談判事項要達成共識才能達成協議。對於汽車及農業領域的談判情況，赤澤亮正指兩者都是極其重要的經濟領域，不會容讓損害日本國家利益。美日今日起在工作層面進行密集討論，可能就每個談判議題展開具體討論，而下一輪部長級談判預計本月中旬舉行。

日本首相石破茂稱，早日與美國達成協議當然是好事，但不能為追求速度而有損國家利益。他從赤澤亮正處獲悉，談判目前仍未有共識，但討論非常積極及富有成效。本報綜合報道