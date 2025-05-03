特朗普黨友提法案 冀增制裁俄

參議員 格雷厄姆

【本報綜合報道】美俄代表就結束烏克蘭戰爭多次談判，但俄方至今未見停火意圖。美國總統特朗普的親密盟友、共和黨南卡羅萊納州參議員格雷厄姆近日試圖推進一項法案，希望對俄羅斯實施新制裁，並對購買俄羅斯石油、天然氣和鈾的國家徵收高額關稅。

法案於上月初提出，內容提及如果俄方拒絕達成和平協議、違反和平協議或將來再次入侵烏克蘭，美方將對俄羅斯實施一級制裁，並對支持俄羅斯的國家實施二級制裁，還將對任何購買俄羅斯石油、天然氣、鈾等產品的國家的進口商品徵收500%關稅。

倡向與俄交易國徵高關稅 截至周三，法案的支持票數已突破60名共同提案人的關鍵門檻，意味已擁有足夠票數克服參議院的阻撓，預計到本周末法案將獲得至少67位共同提案人的支持，足以推翻總統的潛在否決權。

特朗普曾經多次指出，相信普京會停止戰爭，直至上月他才在社交平台上承認，他可能被普京利用，對方可能不想停止戰爭。

格雷厄姆表示，特朗普已經愈來愈清楚俄羅斯人在玩遊戲，雖然自己亦希望特朗普能夠成功調停俄烏戰爭，但美國不能讓這種情況永遠持續下去。