與美簽署《礦產協議》 澤連斯基：建公平夥伴關係

【本報綜合報道】美國和烏克蘭周三簽署《美烏重建投資基金成立協議》，烏克蘭總統澤連斯基周四形容協議建立真正的公平夥伴關係，將提交最高議會認證不會拖延。美國財長貝森特則指，協議讓總統特朗普能夠在更強大的基礎上與俄羅斯談判。

兩國皆能合作獲利 澤連斯基指，協議在談判過程有重大修改，現時變成真正的公平夥伴關係，為在烏克蘭進行大規模投資創造機會，也顯著促進烏克蘭工業現代化，以及法律實踐的現代化。他解釋，協議不承擔任何債務，它規定設立一個重建基金，用於在烏克蘭投資並產生回報，意味在公平的條件下與美國合作，使美烏都能在合作中獲利。

貝森特受訪時表示，協議是一項全面的經濟夥伴關係，不僅涉及稀土，還涉及基礎設施和能源，是美烏真正共贏的機會。他強調如果烏克蘭不繁榮，美國人民就賺不到錢，雙方在經濟方面完全一致，向俄羅斯領導層表明美國與烏克蘭之間沒有任何分歧。