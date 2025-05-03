澳洲今大選 阿爾巴內塞勢盛 料率工黨續執政

自由黨或獲79年來最差成績 澳洲今迎聯邦選舉，選出國會眾議院全數150席，總理兼工黨黨魁阿爾巴內塞及自由黨黨魁兼保守派聯盟領袖達頓昨天分別把握最後機會落區拉票。選前民調預測，工黨或可取得過半84席，阿爾巴內塞有望繼續執政，而自由黨恐怕只有47席，料創1946年以來最差戰績。

是次聯邦選舉將產生新一屆眾議院成員，任何黨派一旦取得過半76席即有權組閣。如有單一黨派未能贏得多數，須與其他黨派或獨立候選人合作取得多數席位，形成少數派議會。聯邦參議院亦會改選76席中其中40席，5個省份及塔斯馬尼亞各6席，連同首都特區及北領地各兩席，一共產生40名參議員。

阿爾巴內塞昨天拉票行程緊湊，橫跨昆士蘭省、塔斯馬尼亞及維多利亞省，最後返回家鄉新南威爾士省。

阿爾巴內塞強調仍有大量選民尚未作出決定，在不確定時期，民眾可確信工黨有計劃建設國家未來，保守派聯盟計劃只會削減開支並造成混亂。

他批評對手達頓提出大幅削減氣候政策及裁減4.1萬名公務員令選民憂慮，強調當地與美國有別，並表明工黨不會為拉攏小黨派或獨立候選人而改變政策。

達頓則集中攻擊工黨執政期間爆發經濟問題，反問選民「當下生活有否比3年前更好」，同時強調家庭及小企業面臨困境。他到西澳省珀斯展示上屆選舉報章頭版，指阿爾巴內塞當時承諾上任後生活成本將會變得更便宜，至今未見過國民說出電費有所下降。對於民調形勢不利，他強調2019年選舉結果與民調結果相悖，當時保守派聯盟重新執政，因此目前仍有可能獲勝。

根據民調機構YouGov模型預測，保守派聯盟議席數將較上屆大減11席，前貿易、旅遊和投資部長德昂（Dan Tehan）及前移民部長科爾曼（David Coleman）等多名重量級人物或失去眾議院議席。另外，所有獨立議員有望保住現有席位，另有獨立候選人有望從保守派聯盟手中搶走議席。

對手倡禁公務員在家工作失民心 澳洲選舉委員會指，全國1,800萬名合資格選民截至昨天為止已有近700萬人提前投票或郵寄選票。

分析指，縱使保守派聯盟2月曾領先民調，阿爾巴內塞競選活動後勁較強，加上達頓提出禁止公務員在家工作等具爭議政策，導致支持度出現改變。本報綜合報道