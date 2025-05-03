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抗議美貿戰 加國旅客轉遊墨西哥
美國總統特朗普對加拿大發動貿易戰，並威脅吞併加國成為美國第51州。愈來愈多加拿大人取消赴美旅行計劃，轉而前往替代目的地，首選為墨西哥。加拿大航空公司西捷航空早前指出，貿易戰導致加拿大人改變旅行目的地，從鳳凰城或佛羅里達，變成多明尼加、牙買加和墨西哥。（綜合報道）
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