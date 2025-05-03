兩岸國際

德州指外敵法驅非法移民屬違法

美國總統特朗普引用1798年戰時《外國敵人法》快速驅逐與委內瑞拉幫派有關的非法移民，德州聯邦地方法院法官羅德里格斯（Fernando Rodriguez）周四裁定華府引用《外國敵人法》驅逐部分委內瑞拉移民是超出該法範圍，屬於違法，永久禁止聯邦政府驅逐以該法拘留的委內瑞拉人。（綜合報道）
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