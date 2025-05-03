美2026財年國防預算 料7.8萬億元

【本報綜合報道】美國總統特朗普將向國會提交2026財年預算提案，消息人士指國防開支預計達到1.01萬億美元（約7.87萬億港元），是美國歷史上首次突破一萬億美元（約7.8萬億港元），比2025財年增加13%，佔國內生產總值（GDP）約3.2%。

能源住屋教育衞生削支 國防預算預計將用於資助鐵穹導彈防禦項目、造船、核子現代化和邊境安全等，亦包括將軍人薪資提升3.8%。相較之下，非國防開支預算僅為5,570億美元（約4.3萬億港元），比2025財年減少1,630億美元（約1.27萬億港元），減幅高達22.6%，受影響部門包括環境保護署、能源部、內政部、住屋與城市發展部、教育部、國家衞生研究院、國家海洋及大氣總署等。

預算提案公布後，國會議員將根據政府的資金優先事項，着手制訂2026財年撥款法案。特朗普早前曾形容全球威脅日益增加，必須用心建設軍隊。

國防部長海格塞斯上月亦在社交平台表示，儘管國防預算創歷史新高，國防部將明智地將每一筆納稅人的錢用於戰備工作。