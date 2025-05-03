不滿總統側重富豪施政 美多地示威

【本報綜合報道】美國全國多地周四趁五一勞工節舉行反對總統特朗普示威，數以千計抗議他上任百天以來施政側重億萬富翁並打擊勞工，以至剝奪移民和學生行使言論自由的權力，其他訴求包括解放巴勒斯坦等。全國示威大致和平，賓夕凡尼亞州費城警方以堵塞高速公路為由拘捕70名示威者。

堵公路 賓夕凡尼亞州70人被捕 示威在洛杉磯、紐約、丹佛、芝加哥和華盛頓等多座城市舉行。紐約聯合廣場有社運人士發表演講，指摘特朗普讓窮人和工人階級忘記真正敵人，敵人不是校園國際學生，不是無證工人，而是整個種族主義、性別歧視、反工人、恐同、仇外、恐跨性別的制度。約150人隊伍從聯合廣場遊行至紐約公共圖書館，沿途舉起巴勒斯坦國旗和標語，並要求停止驅逐移民。民主黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯在費城向數千人發表演說，誓言要告訴貪婪的寡頭，強調國家屬於人民，而非億萬富翁。

多地示威以「50501」，即「50場抗議，50個州，1場運動」為口號，號召示威的獨立義工組織強調要維護憲法和終止行政權力過度擴張，指摘特朗普和其億萬富翁同黨正試圖在工資、福利和尊嚴方面引發一場逐底競爭，人民趁勞工節要反擊，要求國家重視家庭而非財富、公立學校而非私人利潤、醫療保健而非對沖基金、繁榮而非自由市場政治。

美國過去4個月至少以「50501」為口號爆發4場大型示威，矛頭全部指向特朗普。