沃爾茲早被指與特朗普立場存異

【本報綜合報道】美國國家安全顧問沃爾茲捲入Signal群組洩密風波，終在周四丟官，踢出總統特朗普核心圈子，將改到紐約任聯合國大使。早在洩密風波前華府高層已質疑沃爾茲的政策立場與特朗普不一致，特朗普事後曾私下問親信對沃爾茲的看法。知情者說，沃爾茲原計劃於周二密歇根州參加總統就職百日集會，但特朗普告訴他不要參加。

知情人士指，在Signal風波前，特朗普和白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）等高層已經對沃爾茲感到失望，他們認為沃爾茲聘請的助手對「讓美國再次偉大」運動的支持者沒有吸引力，而且很難在電視上傳達特朗普的國家安全優先事項。沃爾茲有時在意識形態上亦與特朗普步調不一致，他在烏克蘭和伊朗問題持較傳統的鷹派觀點，與其他白宮官員有衝突。特朗普團隊部分成員認為沃爾茲傲慢自大、居高臨下，尤其是對白宮人員。

遭極右陰謀論者篤背脊 Signal醜聞曝光後，特朗普公開力挺沃爾茲，亦在二人一次單獨會談中告知對方不會丟官。但特朗普私下繼續問在白宮和海湖莊園的親信對沃爾茲的看法，反映特朗普考慮其他選擇。而沃爾茲近日在美伊核談判、俄烏和平協議等關鍵決策討論已被邊緣化，國務卿魯比奧和美國政府中東問題特使威特科夫則表現出更大影響力，魯比奧最近大部分時間都在白宮。沃爾茲4月曾被極右陰謀論者倫默「篤背脊」，她聲稱沃爾茲聘用了對政府議程有害的助手，導致至少4名國家安全委員會官員解僱。