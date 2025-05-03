白宮人事地震 沃爾茲離職國安顧問 美卿魯比奧兼任

勢調任駐聯國大使 Signal群組洩密罪魁 美國總統特朗普上任百日之際，白宮首次出現重大人事變動。沃爾茲不再擔任國家安全顧問，獲提名改任駐聯合國大使，國務卿魯比奧暫兼國家安全顧問。沃爾茲曾於3月錯誤把《大西洋》月刊總編輯戈德堡加入協調打擊也門叛軍青年運動的Signal聊天群組，他的任期僅有102天。

任期僅百天 獲萬斯稱讚 特朗普周四在自家社交平台宣布，將提名沃爾茲出任美國常駐聯合國大使，過渡期間由魯比奧兼任國家安全顧問。特朗普指，沃爾茲一直努力將國家利益放在首位，知道他在新的崗位上也會做同樣事情。特朗普同日在一場白宮活動上指出，當他遇到問題時會致電魯比奧，他能解決一切問題。

沃爾茲其後表示，非常榮幸能夠繼續為特朗普和偉大的國家服務。沃爾茲是特朗普第二個任期內首位離職的高級官員，副總統萬斯否認沃爾茲因洩密風波而丟官，反指他是「升職」。萬斯指Signal風波是無關緊要的小事，並非沃爾茲離任原因，沃爾茲完成了改革國家安全委員會的責任，因此晉升駐聯合國大使。

副國安顧問黃之瀚亦革職 國家安全顧問是一個權力很大的職位，毋須獲參議院批准，而特朗普在首個任期先後任命4位國家安全顧問，包括弗林、麥克馬斯特、博爾頓和奧布賴恩。除了沃爾茲，副國家安全顧問黃之瀚（Alex Wong）亦革職，其他由沃爾茲聘用的國家安全委員會官員可能飯碗不保。

知情人士透露，下任國家安全顧問主要人選包括美國中東問題特使威特科夫、白宮高級顧問米勒、國家安全委員會反恐事務高級顧問戈爾卡及總統特使格雷內爾等。繼已故國務卿基辛格後，相隔半世紀再由一人同時擔任國務卿和國家安全顧問。魯比奧還同時兼任代理國際開發署署長、代理國家檔案局局長，一人身兼四職。

沃爾茲與日本國家安保局長岡野正敬關係良好，兩人密切合作。日本首相石破茂上月與特朗普舉行的關稅問題電話會談，事前由岡野正敬與沃爾茲溝通促成。有日本外務省官員對沃爾茲離任感到可惜，更指此前的溝通一直很順暢。首相官邸十分關注繼任人的動向，坦言又要費盡心思重新構築關係。在日方官員評價中，沃爾茲對兩國安保合作有充分理解。本報綜合報道