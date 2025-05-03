遇強對流歷6機場3備降 山東航空客機遲半日到埗

【本報綜合報道】山東航空周四一航班受天氣因素影響，經歷6個機場三次備降，最終較原定時間遲逾12小時才抵達目的地機場。航空公司事後於官方微博解釋，周三受強對流天氣影響，造成濟南機場多個進港航班備降，其中上述航班備降並長時間延誤；強調有關安排是為確保安全，向所有受影響旅客致歉。

遼寧大連赴貴州貴陽 有微博氣象博主發文稱，山東航空SC8041航班原計劃周三下午5時從遼寧大連起飛、傍晚6時20分經停濟南、晚上9時55分抵達貴州貴陽，但因天氣原因多次備降，最終於周四上午10時17分才抵達貴陽。山東航空指出，航班起飛後受天氣影響備降山東臨沂，臨沂起飛後因航道天氣無法繞飛備降江蘇南京，周四凌晨2時安全抵達濟南。航班再於周四凌晨2時52分起飛，因貴陽機場突發低雲不滿足落地標準備降重慶，天氣好轉後當日上午安全抵達貴陽。

天津航空一航班周四由海南海口經貴州遵義到河南鄭州的GS7437航班，在遵義機場附近盤旋14個圈。民航資訊平台顯示，航班原定當日上午7時40分從海口美蘭機場起飛，預計上午9時35分到達遵義機場，實際降落時間為上午10時16分，延誤41分鐘。航班後於上午10時59分再起飛，於下午12時53分到達鄭州新鄭機場，實際延時起飛54分鐘。天津航空客服表示，飛機在遵義上空盤旋，以及延遲從遵義飛往鄭州，皆為天氣原因導致。