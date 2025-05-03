扮霸氣總裁成熱話 女師變「網紅」受查

校方不滿 斥傳達錯誤價值觀 湖南省永州祁陽市一名中學女教師日前在校內拍片扮演女總裁，片段迅速在網上成為熱話，卻遭校長以傳達價值觀不正確為由作出批評教育，甚至面臨上級部門更嚴厲處罰。內媒有文章指出，除了潛在矛盾及問題，霸道總裁式橋段也存在不正確價值觀導向問題，還是不要搞為好。

學生鞠躬迎接 該名女教師當天正上安全課，不過與往常正常上課有別。她戴上太陽眼鏡化身霸道女總裁，先從辦公室大搖大擺走到課室門口，獲扮演類似保安人員學生鞠躬迎接。當走上講台後，她坐下來再背靠椅子，一眾學生此時紛紛彎腰鞠躬，齊聲高呼：「總裁好。」

縱使上述片段僅得分半鐘左右，卻在網上短片平台爆紅，未幾即獲10多萬網民點讚及評論，難免驚動校方。除了要求刪片，校長亦作出批評教育，就連上級部門亦介入調查。

事件愈鬧愈大後，部分網民認為校方有點大驚小怪，並覺得女教師行為沒有問題，只要不耽誤上課，偶爾調節課堂氣氛，總比死氣沉沉為好，上課效果甚至更好。另有網民支持校方做法，同時強烈反對女教師拍攝該種視頻，一方面是容易讓涉世未深學生崇拜權力，扭曲價值觀，另一方面恐怕會耽誤教學及學習，更加重要的是女教師拍片可能是為了流量漲粉，然後變現，那麼學生就成為其變現工具，課堂變成直播間。

課堂失純粹性 內媒有文章指出，教師若用手機把課堂拍成段子並上載網絡，課堂就失去純粹性，開始流量化。若某短片爆紅，教師或學生體驗當網紅快感後，很可能分心。

此外，教師發布短片亦有可能侵犯學生隱私權及肖像權，相關行為亦有可能違反校方及教育部門相關規定。

最後，文章提到愈來愈多教師近年把自己工作上載網絡，讓大眾更了解前線工作不易，對家校關係也有一定促進作用，不過需警惕千萬不要讓教育教學淪為流量奴隸，不能因拍視頻而犧牲過多時間及精力，影響教學質素，更不能影響到學生學習，校方及教育主管部門應加強監管，別讓網紅歪風邪氣污染教育本質及初衷。本報綜合報道