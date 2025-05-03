台多個團體遊行 不滿政府不顧勞權
【本報綜合報道】台灣多個勞工團體及工會周四發起「五一勞工大遊行」，主題為「反霸凌，要保障」，有大約5,000人參與。遊行總領隊戴國榮表示，政府無法落實勞團所提訴求，無非是對各行業勞動者的霸凌。他又批評，政府每年都與工商團體座談，從未聆聽勞工心聲或採納工會想法。最後，遊行人士高叫「只顧政權，不顧勞權」 口號，把抗議標語揉成紙團丟向台灣地區首長的辦公大樓。
提7大訴求
由多個勞工團體及工會組成的「五一行動聯盟」提出7大訴求，當中包括「反霸凌，要保障」。戴國榮表示，勞動部現行的職場霸凌專章僅納入勞工，未包括公務員，呼籲公務員與勞工應一體適用《職安法》，並設公正第三方及勞工代表處理霸凌案件，禁止僱主對申訴人及受害人不利，要求修法納入訴求。
遊行總指揮何政家稱，近日美國宣布提高對台關稅，行政院要投入900億新台幣（約223億港元）協助企業，卻有企業裁員或放無薪假。他呼籲政府要避免重演疫情期間企業拿補助卻裁員的惡行，並確保就業市場穩定。台灣醫療業工會聯合會則痛批衞福部當詐騙集團，讓醫療業勞工持續處於血汗勞動的處境中。
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