台多個團體遊行 不滿政府不顧勞權

【本報綜合報道】台灣多個勞工團體及工會周四發起「五一勞工大遊行」，主題為「反霸凌，要保障」，有大約5,000人參與。遊行總領隊戴國榮表示，政府無法落實勞團所提訴求，無非是對各行業勞動者的霸凌。他又批評，政府每年都與工商團體座談，從未聆聽勞工心聲或採納工會想法。最後，遊行人士高叫「只顧政權，不顧勞權」 口號，把抗議標語揉成紙團丟向台灣地區首長的辦公大樓。