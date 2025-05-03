故宮博物院預算遭削 境外展覽需找贊助

林宜瑾表示，博物院今年水電費被刪1,034萬元（新台幣‧下同，約254萬港元），媒體政策及業務宣傳費則被刪約500多萬（約122萬港元）。她又提到，博物院大陸旅費被刪至僅剩3萬元（約7,370港元），而其他國家旅費被刪60%，即約178多萬元（約43.7萬港元），一般事務費刪4,728萬元（約1,161萬港元）。博物院今年赴境外展覽包括捷克、法國等被刪，對布展、卸展、人力等均造成影響，恐怕影響交流成效。