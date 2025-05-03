偽造罷免連署案 台檢調帶走藍營8人

【本報綜合報道】台灣民進黨與國民黨發起針對彼此的罷免案，民進黨指控國民黨偽造罷免連署。國民黨台中市黨部昨日受到檢調搜查，包括黨部書記長陳劍鋒在內8人帶走調查。

搜查多個黨部 檢調兵分多路前往國民黨台中市黨部、太平區、豐原區及大里區黨部搜查，之後分別帶走陳劍鋒、市黨部第一組總幹事伍康龍、市黨部第二組總幹事楊大緯，以及多名黨工。伍康龍負責輔選業務，楊大緯則主要負責社團經營業務。國民黨台中市黨部其發聲明指出，尊重司法機關依法辦案，但司法應堅守中立、公正原則。司法程序應以事實為依據、以證據為核心，避免淪為打擊異己、影響選情的政治工具。

聲明又指，執政當局應以謹慎態度面對社會觀感，維護司法的獨立與尊嚴，確保偵辦過程合法合規，勿以不當手段對待異己，以免破壞社會對司法體系之信任。對於檢調是否搜查其他地黨部，台中地檢署表示，針對發生或進行中的狀況，基於偵查不公開原則，不便多作說明，需等偵查進行到一定的段落，才能適度發布相關訊息。