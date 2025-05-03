「五一」首日逾3.4億人次出行 鐵路客量創新高

單日開行1.38萬列 重點城市墟冚 交通運輸部周四指，五一假期首日預計全社會跨區域人員流動量逾3.4億人次，環比增長59.9%，按年升8%。中國國家鐵路集團有限公司表示，周四全國鐵路發送旅客2,311.9萬人次，其中動車組列車發送旅客1,567.1萬人次，兩者均創歷史新高。

國鐵集團客運部負責人指，鐵路部門精心組織五一假期運輸，用好現代化鐵路網和移動裝備資源，發揮高鐵成網運營優勢，最大限度挖掘運輸潛力、擴充運輸能力，周三前集中投用19組新造時速350公里復興號動車組，周四開行旅客列車1.38萬列，其中加開旅客列車逾2,000列，最大限度滿足鐵路旅客出行需求。

運用購票數據分析出行需求 國鐵運用購票數據科學分析出行需求，通過增開旅客列車和夜間高鐵、動車組列車重聯、普速旅客列車加掛車輛等方式，在熱門區間和時段增加運力投放，加大旅遊列車、銀髮專列開行力度，實現運力和需求精準匹配。持續開好公益性「慢火車」和鄉村振興列車，便利邊遠地區群眾出行。落實便民利民惠民舉措，全面做好售票、候車、乘車、餐飲、保潔等各環節工作，加強老幼病殘孕重點旅客服務。

數據顯示，北京、上海、廣州、杭州、南京等重點城市的鐵路和民航場站周四客流量位居前列。今年五一假期長線出行意願強烈，北京至三亞、上海至烏魯木齊等長途航線熱度明顯上升，部分飛往熱門目的地航線機票價格較去年同期小幅上漲。本報綜合報道