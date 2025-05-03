與美關稅談判 歐盟允齊阻華貨傾銷

【本報綜合報道】歐盟貿易專員謝夫喬維奇周四透露，歐盟與美國關稅談判已取得一定進展，歐盟願意額外採購總值500億歐元（約4,387億港元）美國商品，以解決貿易逆差問題，但條件是華府取消10%基準關稅。歐盟亦願意與美國合作應對中國出口激增，作為達成貿易協議的附加優待。

謝夫喬維奇指，自從美國總統特朗普暫緩對歐盟徵收20%關稅後，雙方已通過多輪面對面和電話談判，就達成貿易協議取得進展。其目標仍是與白宮達成平衡且公平的協議。他評估美國與歐洲整體貿易逆差為500億歐元左右，相信可以通過購買液化天然氣、大豆等農產品迅速消除逆差，強調最重要是歐盟和美國對彼此立場增進了解。

謝夫喬維奇強調，歐盟27個成員國都希望歐盟委員會與美國談判，但如果最終未達成協議，成員國準備支持下一步報復行動。但他承認，最終協議要獲歐盟成員國和歐洲議會視為良好和可接受，將非常困難。謝夫喬維奇相信，歐美可以通過合作解決鋼鐵和鋁的產能過剩問題，從而克服對中國半導體關鍵原材料的依賴。

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