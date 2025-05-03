華稱遭境外黑客借惡意IP 網攻竊密

【本報綜合報道】中國國家網絡與訊息安全訊息通報中心昨日指，通過支撐單位發現一批歸屬地主要涉及美國、瑞典、印度等境外惡意網址和惡意IP，境外黑客組織利用這些網址和IP持續對中國和其他國家發起網絡攻擊。

稱網絡病毒歸屬地主要涉美 其中有Linux殭屍網絡病毒、Mirai殭屍網絡變種、AsyncRAT和AmosStealer病毒家族樣本的關聯IP位址，歸屬地在美國加州聖何塞、山景城、艾奧瓦州康瑟爾布拉夫斯、新澤西州克利夫頓、密蘇里州北堪薩斯城、維珍尼亞州阿什本，部分主要針對民生領域的聯網系統，可造成大面積網絡癱瘓、無法訪問網站或在線服務。另有病毒關聯IP位址在瑞典斯德哥爾摩和印度卡納塔克邦班加羅爾，可用於非法監控、數據竊取等。

通報指，惡意網址和IP都與特定木馬程式或木馬程式控制端密切關聯，網攻類型包括建立殭屍網絡、後門利用、竊密等，對中國國內聯網單位和互聯網用戶構成重大威脅。通報中心呼籲對所有通過社交平台或電郵渠道接收的文件和連結保持高度警惕，及時在威脅情報產品或網絡出口防護設備中更新規則，並向公安機關及時報告，配合開展現場調查和技術溯源。