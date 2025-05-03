CIA新招抗衡中國 發片招攬華官員洩密

以「選擇合作的原因：創造美好遠景」為主題的影片，演繹一名中國財政部中層官員對自己辛勤工作只是幫助上級晉升感到失望，並且認為在中國體制之下，個人毫無發展前景，他最終決定聯繫CIA，讀白說「是時候該構築我自己的夢想了」，片尾字幕寫道「天助自助，自己的命運自己掌握」。

另一段主題「選擇合作的原因：成為命運的主宰」的影片則關於一名中共高層對政黨鬥爭的恐懼，讀白說：「在黨內，我一邊往上升，一邊看着比我職位高的人一個個被棄如敝履。」故事主人翁亦疑受監視，令他深感不安，亦對家人的未來感擔憂，最終決定聯絡CIA，他說「無論我的未來將會是甚麼，我的家人還是會享受一個美好的生活」，片尾寫道「你的命運掌握在你的手中」。