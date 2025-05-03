關稅大戰陷僵局 華首證美邀談判

中方准澳洲羊肉進口 料盼分散風險 中美關稅戰僵持不下之際，中國商務部昨日首次證實美方主動傳遞訊息，希望談判關稅問題。上周末有10間澳洲屠宰場首次獲准向中國出口綿羊肉和山羊肉，分析指中國希望分散風險。

商務部新聞發言人表示，中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方就關稅問題談判。發言人重申，中方立場始終如一，打，奉陪到底；談，大門敞開；又指關稅戰、貿易戰由美方單方發起，美方想談就應拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動。

加製汽車零部件獲免關稅 發言人提到，中方注意到美方近期不斷就調整關稅措施放風。中方強調，任何可能的對話、會談中，如美方不糾正錯誤的單邊關稅措施，則說明美方完全沒有誠意，且會進一步損害雙方互信。發言人強調，說一套、做一套，甚至試圖以談為幌子，搞脅迫訛詐行不通。

另一邊廂，美國國務卿魯比奧透露，財政部長貝森特正處理與中方的會談，其中一個議題未來美國應向中國購買的商品數量。此外，美國海關和邊境保護局證實，加拿大和美國製造的汽車零部件屬於《美加墨協議》一部分，將豁免加徵25%關稅。

獲准出口羊肉到中國的澳洲屠宰場，必須逐一獲得中國政府許可，協議程序冗長且艱難。澳洲肉類工業委員會（AMIC）貿易總經理蒙西（Sam Munsie）表示，中國是個巨大市場，亦為澳洲肉類銷往世界各地提供一個很好平衡點，希望在牛肉准入等領域也取得進一步進展，並擴大其他產品的准入。數據顯示，中國已成澳洲成年羊肉的最大買家，佔出口量37%，同時是澳洲羔羊肉的第二大買家。本報綜合報道