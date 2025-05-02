5月2日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月02日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
車撞人群7傷 日拘司機
日本大阪市一輛私家車昨日在西成區一間小學附近故意衝撞人群，造成7名兒童受傷。警方依殺人未遂罪名拘捕肇事28歲司機矢澤勇希。警方表示，矢澤勇希來自東京都東村山市，報稱無業，並在訊問期間坦承犯案，他形容自己對一切都感到厭倦，因此才會駕駛車輛撞向學生，想造成人員傷亡。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250502-0502_00180_048/車撞人群7傷--日拘司機
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc