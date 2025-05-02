車撞人群7傷 日拘司機

日本大阪市一輛私家車昨日在西成區一間小學附近故意衝撞人群，造成7名兒童受傷。警方依殺人未遂罪名拘捕肇事28歲司機矢澤勇希。警方表示，矢澤勇希來自東京都東村山市，報稱無業，並在訊問期間坦承犯案，他形容自己對一切都感到厭倦，因此才會駕駛車輛撞向學生，想造成人員傷亡。（綜合報道）