韓德洙辭任總理 料角逐總統

【本報綜合報道】南韓總理兼代理總統韓德洙周四發表全國演說，宣布辭去總理職務，外界預料他今日宣布參加總統選舉。原定周五接替韓德洙擔任代總統的財長崔相穆，周四晚在國會表決針對他的彈劾案前，宣布辭職。代總統職務將由社會副總理兼教育部長官李周浩接任。

被指謀建反李在明聯盟 韓德洙指為克服所面臨的危機，他最終決定辭職，以做好他能做、應該做的事情。他說，可能很多人認為南韓正值轉捩關頭，國家將走向協同治理，還是到達崩潰邊緣，取決於大家的選擇。當前社會深陷陣營對抗的泥潭，多年未開展具有建設性的對話，他將在為國奉獻的道路上堅定地走下去。

共同民主黨總統候選人李在明支持度持續領先，《朝鮮日報》引述消息報道，韓德洙有意拉攏國民力量等黨派組建反李在明聯盟，如果執政將修憲分權，令總統任期縮短到3年。韓德洙作為經濟和貿易官僚工作50多年，曾在盧武鉉、李明博等不同立場政府出任公職。他不滿共同民主黨單方面處理有爭議立法、彈劾高層公職人員，如果上台可能會為國家發展或經濟增長帶來危機。韓德洙正探討獲取國民力量推薦，或暫時入黨參選，選後再重新創黨。