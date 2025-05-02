兩國戰機實控線對峙 印度禁巴航班飛領空 美斡旋

喀什米爾槍擊案後 緊張關係升級 印度及巴基斯坦緊張關係升級，兩國戰機周三在印控喀什米爾地區空域對峙後，印度政府宣布即日起禁止所有巴基斯坦飛機飛入印度領空，直至5月23日。美國國務卿魯比奧同日分別與巴國總理夏巴茲‧謝里夫和印度外長蘇傑生通電話，呼籲雙方緩和緊張關係及維持南亞和平安全。

巴基斯坦軍方官員指周二深夜至周三凌晨，空軍雷達監測到印度空軍4架疾風戰機從印控喀什米爾附近的空軍基地起飛，在印巴實控線附近進行夜間巡邏。巴基斯坦空軍迅速發現印度戰機，派出戰機回應，兩軍戰機在實控線空域對峙，雙方戰機均未越過實控線，印度戰機後來撤離。巴基斯坦軍事觀察媒體指出，該國空軍派出最先進的殲10C戰機攔截印度疾風戰機編隊，這可能是巴基斯坦殲10C與印度疾風戰機的首次公開對峙。

巴國擊落印度無人機 報道指出，如果從實控線向巴基斯坦首都伊斯蘭堡方向飛行，疾風戰機最高時速下僅需約3.5分鐘即可抵達。另外，巴基斯坦周二指在喀什米爾地區擊落了一架入侵巴方領空的印度無人機。巴基斯坦當局周三起對所有機場高度戒備，大幅加強安全和監視措施。措施是預防性的，從而確保地區緊張局勢下的國家領空安全。

巴基斯坦國際航空公司因安全理由取消了所有來往吉爾吉特、斯卡都和巴控喀什米爾其他北部地區的民航航班。另一邊廂，印度政府公布禁止巴基斯坦飛機使用印度領空，禁令適用於在巴基斯坦註冊或由巴基斯坦實體營運的所有飛機，包括軍機，涵蓋印度所有領空區域。此前，巴基斯坦已於上周四起禁止印度航空公司、包機業者和在印度註冊的私人飛機飛入巴基斯坦領空。

美卿籲雙方緩和關係 印控喀什米爾帕哈爾加姆上月22日發生針對遊客的槍擊襲擊後，印巴兩國處於緊張氣氛。美國國務院發言人布魯斯指，魯比奧譴責襲擊，呼籲合作把罪犯繩之以法。魯比奧向蘇傑生表示，向罹難者表示哀悼，重申美國致力與印度合作打擊恐怖主義。與夏巴茲‧謝里夫通話時，魯比奧指巴基斯坦有需要譴責並調查這宗不合理的恐襲，致力追究恐怖分子的責任。巴基斯坦總理辦公室發聲明稱，夏巴茲‧謝里夫堅決反對印度指摘巴基斯坦當局涉及襲擊事件的說法，促請調查須透明、中立和可信。本報綜合報道

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