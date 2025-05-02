馬斯克淡出華府 獲特朗普讚揚
【本報綜合報道】美國富豪馬斯克準備淡出政府效率部的管理工作，他周三出席內閣會議時獲總統特朗普公開表揚及感謝，又指他想留任多久都可以，全場鼓掌。
稱想留任多久都可以
特朗普對馬斯克說：「你受到了不公平的對待。但美國絕大多數人都真心敬重和感激他。在座各位都可以強烈地表達這一點。這真的給了我們巨大的幫助，你開闊了人們的視野，讓我們看到了可以做些甚麼。我們只想對你表示衷心的感謝。」特朗普續指，馬斯克想待多久都可以，但相信到了某個時候他會想回家，「回到他的車和家人身邊」。
馬斯克則交代，政府效率部迄今已為美國節省了1,600億美元（約1.25萬億港元），美國人民投票支持安全的邊境、安全的城市和合理的支出，這是他們在特朗普政府上任首100天內所取得的巨大成果，這比以往任何一屆政府取得的成就都要多，
馬斯克在會議期間戴了兩頂特朗普的鴨嘴帽，寫着「Gulf of America」（美利堅灣），他打趣道：「總統，他們說我戴了很多帽子，連我的帽子都有帽子。」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：