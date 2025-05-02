馬斯克淡出華府 獲特朗普讚揚

稱想留任多久都可以

特朗普對馬斯克說：「你受到了不公平的對待。但美國絕大多數人都真心敬重和感激他。在座各位都可以強烈地表達這一點。這真的給了我們巨大的幫助，你開闊了人們的視野，讓我們看到了可以做些甚麼。我們只想對你表示衷心的感謝。」特朗普續指，馬斯克想待多久都可以，但相信到了某個時候他會想回家，「回到他的車和家人身邊」。