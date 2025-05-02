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阻特朗普關稅議案 美參院擱置表決
參議院擱置表決推翻關稅政策決議。
【本報綜合報道】美國參議院周三以50票同意、49票反對，暫時擱置一項涉及阻止總統特朗普對全球多國徵收關稅的決議。
動議原本出現49票對49票平手，最終由兼任議長的副總統萬斯投下贊成票，打破僵局。總統特朗普早前曾指，將對有關決議行使否決權，因此即使議案在參議院過關，也只是象徵意義。
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