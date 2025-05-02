美國指摘「產能過剩」 中方駁斥指控

中方表示，「產能過剩」不存在統一公認的判斷標準或計算方法，供需不平衡是常態、絕對的。美國的晶片、飛機、大豆，德國和日本的汽車都大量出口，美國等成員炒作「產能過剩」違反市場經濟法則和全球化邏輯，本質是擔心自己的競爭力和市場佔有率，以「產能過剩」為藉口製造焦慮，抹黑打壓中國，為自身採取單邊主義、保護主義措施尋找拙劣的藉口。中方強調，中國產業發展和中國產品競爭優勢並非補貼的結果，而是源自於不斷技術創新、協同發展。