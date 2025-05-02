特朗普：關稅令美捱貴貨 華承受損失更多

美國總統特朗普周三出席內閣會議時再次為對等關稅政策辯護，強調關稅政策已成功吸引大量企業和資金重回美國，並指中國表現非常糟糕。他又指，世界上每個國家都欺騙過美國，但中國是「頭號欺騙者的頭號候選人」。

辯稱可吸引企業回美 特朗普承認，關稅可能導致美國產品數量減少且價格上漲，美國孩子「可能只會擁有兩個玩具娃娃，而不是30個」，但中國將因貿易戰遭受更多損失。他宣稱，從報道得悉中國現在情況很差，美國不接受中國產品，導致中國各地工廠關閉，原本駛往美國的貨輪亦在太平洋轉向，「我不希望這種情況發生在中國身上。但中國現在被打得非常慘」。

特朗普重申，中美正在對話，希望在某個時候能夠與中方達成貿易協議，但美國對中國的產品將保持高度戒備，直到中方表現出公平態度，這不僅僅是買賣問題，還涉及知識產權與其他議題。此外，特朗普受訪時被問及何時公布與印度、日本和南韓的貿易協議，他指美國與他們都有潛在協議。

美國財長貝森特周四接受美媒訪問時稱，與中國的關稅談判「將是多階段過程」、「需要見到降級」，並指中國需要「再平衡」。他說，若果美國和中國能一同「再平衡」，將會是一件大事。貝森特指出，中國經濟正大幅放緩，華府將重新檢視特朗普首個任期時，與中國達成的第一階段貿易協議，確保中國有遵守，再推動雙方展開公平貿易。白宮國家經濟委員會主任哈西特同日表示，預計當地時間周四將有關稅消息宣布。

華媒指美欲與京談判 與此同時，中國官媒旗下自媒體「玉淵譚天」周四凌晨在微博發文披露，從消息人士處獲悉，近一段時間，美方透過多種管道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題進行談判。「玉淵譚天」引述國際經貿談判專家分析，美國愈是頻繁釋放消息，就愈顯現出其急於推動談判的心理。從談判的角度來講，目前美國一定是更着急的那一方，特朗普政府面臨多重壓力，首先是經濟壓力，其次是輿論壓力。

「玉淵譚天」認為，在美國沒有實質舉動前，中方沒必要和美方談。但是美國如果希望與中國接觸，現階段對中國來說也沒有壞處，中方需要觀察甚至逼出美方的真實意圖，掌握談和打的主動權。特朗普近日多次堅稱中美正進行貿易談判，美國貿易代表格里爾周三受訪時澄清，美方目前尚未與中國進行任何正式談判，雙方對上一次聯繫還是在4月2日，當時他與中國國務院副總理何立峰通話，通報美方將徵收高額對等關稅。本報綜合報道