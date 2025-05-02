伊朗高層晤華外長 重申無意發展核武

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外交部長王毅前日在巴西巴西利亞會見伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安。艾哈邁迪安重申，伊朗無意發展核武器，願在平等尊重前提下與相關各方進行談判協商，亦願與中方團結合作，共同反對外來干涉，反對濫施關稅和單邊制裁，維護公正平等的國際秩序。

深化戰略夥伴關係 王毅指，中方支持伊朗維護主權安全和國家尊嚴，反對外部勢力干涉伊朗內政，願同伊方保持各級往來，加強溝通協調，捍衞各自正當權益，堅持實踐多邊主義，維護國際關係基本準則，打造更有韌性的中伊全面戰略夥伴關係。艾哈邁迪安表示，伊中有牢固政治互信，深化兩國全面戰略夥伴關係已成為伊朗各界共識，願加強伊中高層交往，深化經貿、科技、互聯互通等領域合作。伊中在多邊議題上有相近立場，感謝中方在國際上為伊方仗義執言，促成伊朗和沙特阿拉伯關係實現轉圜。

雙方談及伊朗核子問題，願就此保持溝通。王毅表示，中方重視伊方不發展核武的承諾，尊重伊朗和平利用核能的權利，讚賞伊朗堅持外交努力，樂見伊朗同各方保持對話勢頭，支持伊朗同國際原子能機構（IAEA）進行必要合作。